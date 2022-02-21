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Aliyev Rusya'ya gidiyor!
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yarın Rusya'ya giderek Rusya Devlet Vladimir Putin ile bir araya gelecek.
Dünya 21.02.2022, 16:17
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Aliyev ve Putin, ikili ilişkilerle ilgili konuları ele alacak.
İlgili açıklamada, "Putin, 22 Şubat'ta Rusya'ya resmi ziyarette bulunacak Aliyev ile görüşecek. Görüşmelerin ardından, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesi imzalanacak” denildi.