Afganistan’ın eski iletişim bakanı, Almanya’da bisikletli kurye oldu

Afganistan'ın eski İletişim Bakanı olduğu ifade edilen Sayed Ahmad Shah Sadaat'ın Almanya'nın Leipzig kentinde Lieferando şirketi için halihazırda kuryelik yaptığı öne sürüldü.

Yerel basın kuruluşu Leipziger Volkszeitung'a konuştuğu belirtilen Sadaat'ın, "Şu an basit bir hayat yaşıyorum. Almanya'da kendimi güvende hissediyorum. Leipzig'deki hayatımdan memnunum. Almanca kursuna gidebilmek ve daha fazla eğitim almak için para biriktirmek istiyorum. Birçok iş müracaatında bulundum ama bir sonuç çıkmadı. Şimdiki hayalim, Alman Telekom şirketinde çalışmak." dediği aktarıldı.

Eski bakanın daha önce İngiltere'de ikamet ettiği ve eski Kabil hükümetinden aldığı davetle Afganistan'a giderek bakan olduğu kaydedildi.

KABİNEDE YER ALDI

Sadaat'ın 2018'e kadar, Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kabinesinde yer aldığı belirtildi.

RND'nin (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bildirdiğine göreyse Sadaat'ın görevlerinden biri kırsal nüfus için cep telefonu ağını genişletmekti. Haberde eski bakanın, Gani hükümetinin kendisini 2020'de istifaya zorladığını iddia ettiği belirtiliyor.

TELEKOM’DA ÇALIŞMAK İSTEMİŞ

İddiaya göre hükümet üyeleri Taliban'ın ilerlemesi nedeniyle bir çıkış stratejisi hazırlamıştı. Stratejinin hazırlanması için bakanlıklardan bütçe aktarıldığı ve iletişim bakanlığının da bunlar arasında yer aldığı ifade edildi. Haberde Sadaat'ın düzenlemelere direndiğini söylediği aktarılıyor.

Kaynak: Sputnik Türkçe