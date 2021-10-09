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Afganistan’daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Reuters, Afganistan'a bağlı Kunduz vilayetinde bugün bir camiye gerçekleştirilen ve 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini açıkladı.

Dünya 09.10.2021, 11:34 09.10.2021, 12:18
Afganistan’daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi

Reuters’ın haberine göre Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz’un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu ifade eden Mücahid, Taliban güçlerinin bölgeye ulaştığını ve saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri ölü sayısının 100 kişi olduğunu duyurdu.

Kanlı eylemin bu hafta içerisinde bir dini mekanı hedef alan üçüncü saldırı olduğunun altı çizilen UNAMA açıklamasında ise pazar günü başkent Kabil'de bir cami yanında gerçekleşen bir diğer saldırının sorumluluğunun IŞİD-H tarafından üstlenildiği bilgisi paylaşıldı.

Ancak Host kentinde bir medrese yakınında yapılan saldırının sorumluluğunun herhangi bir grup tarafından üstlenilmediği belirtildi.

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