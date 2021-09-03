Afganistan’da yeni hükümetin başına geçecek isim belli oldu: Molla Baradar

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilmesinin ardından Taliban ülkede kontrolü kısa sürede ele aldı.

Batılı güçlerin tahliye sürecinin bitmesiyle birlikte ülkede gözler kurulacak yeni hükümete çevrildi. Taliban kaynakları, yeni hükümetle ilgili Reuters’a açıklamalarda bulundu.

En az üç kaynağın verdiği bilgiye göre Taliban’ın siyasi kanadının lideri Molla Baradar, Afganistan’ın yeni hükümetine liderlik edecek. Baradar, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış müzakereleri döneminde uluslararası konferanslarda rol almasıyla biliniyordu.

Baradar’ın yanı sıra Taliban’ın kurucularından Molla Ömer’in oğlu Mohammad Yaqoob ve Sher Mohammad Abbas Stanekzai’nin de yeni hükümette önemli görevler alacağı belirtiliyor.