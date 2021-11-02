Afganistan’da hastane yakınında patlama ve silah sesleri

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği gelişmede, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Serdar Muhammed Davudhan Askeri Hastanesi yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu aktarıldı.

Ajansa konuşan görgü tanıkları patlamanın ardından silah seslerinin Kabil’de yankılandığını açıklarken, henüz Taliban yetkililerinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, bölgeden koyu bir dumanın yükseldiği görülüyor

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