Afganistan Maliye Bakanı ülkeyi terk etti

Maliye Bakanlığı sözcüsü Mohammad Rafi Tabe, "Payenda, Afganistan gümrük vergilerinin devralınmasından sonra azalan gelirlerle boğuştuğu için ülkeyi terk etti" dedi. Rafi Tabe bugün yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun kötüye gitmesi ve Payenda'nın eşinin hasta olmasının, istifaların başlıca nedenlerinden olduğunu açıkladı. Payenda'nın nereye gittiği ise belli değil.

Eski bakan salı günü görevi bıraktığını söylemek için tweet attı, ancak bunun için hiçbir sebep vermemişti. Gümrük ve Gelirler Bakan Yardımcısı Alem Shah Ibrahimi, yeni bir atama gelene kadar görev yapacak. ABD ve NATO birliklerinin 31 Ağustos'a kadar tamamen çekilmesiyle, Taliban son günlerde birçok eyalet başkentini ele geçirdi. Militanlar ayrıca, Başkan Eşref Ghani'nin hükümetinin yalnızca geçen ay ithalat vergilerinde 30 milyon dolar kaybetmesine neden olan birkaç önemli gümrük noktasını ele geçirdi. Vergiler, Afganistan'ın bu yıl toplam iç gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturuy