Afganistan'ın hayvanından insanına herkes uyuşturucu bağımlısı!

ORTALIKTA UYUŞTURUCUDAN ÖLEN İNSAN VE KÖPEKLER VAR

Dünyanın en büyük afyon ve eroin üreticisi Afganistan'da uzun süredir büyük bir sorun. Sorunla baş edemeyen Afganistan'da aşırı dozda uyuşturucudan ölen insan ve hayvan cesetleri çöplerin arasında yayılmış halde duruyor.

NEREDEYSE HERKES UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Ancak, artan yoksulluk ve onlarca yıllık savaş, son yıllarda milyonlarca kişiyi uyuşturucu bağımlısına dönüştürdü.

YİYECEK BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Geçen yılın ağustos ayında Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından ülke ekonomisi tamamen çöktü. Uluslararası finansmanın da kesilmesiyle bir zamanlar geçinebilen ailelerin geçim kaynakları yok oldu.

Bu durum birçok aileyi zar zor yiyecek alacak durumda bıraktı.

ÇÖZÜMÜ UYUŞTURUCUDA BULDULAR

Sonuç olarak, Afganistan’da her geçen gün daha fazla insan, sorunlarından kaçmak için uyuşturucuya yöneldi. Başkent Kabil şimdi parklarda ve kanalizasyon kanallarında, köprülerin altında ve açık yamaçlarda yaşayan bağımlılarla doldu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında yapılan bir anket, Afganistan’da 2,3 milyona kadar insanın uyuşturucu kullandığını ve bu rakamın o sırada nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturduğunu gösterdi.

Aradan geçen yedi yılın ardından, Afganistan’daki uyuşturucu bağımlısı sayısına dair net bir rakam bulunmuyor.

Taliban ise haşhaş ekimini ortadan kaldırmak için agresif bir kampanya başlattı. Aynı zamanda, uyuşturucu bağımlılarının bir araya topladıkları kampları devrik hükümetten miras aldılar.

Bu yazın başlarında Taliban askerleri Kabil'de bağımlıların toplandığı iki bölgeyi bastı. Kayıttan sorumlu yetkililere göre, toplamda yaklaşık bin 500 kişiyi topladılar.

Ardından bağımlılar, kamyonlara ve arabalara bindirildiler ve 2016 yılında bir uyuşturucu tedavi merkezine dönüştürülen eski bir ABD askeri üssü ve Kabil çevresindeki tedavi kamplarının en büyüğü olan Avicenna Uyuşturucu Tedavisi Tıp Hastanesine götürüldüler.

Ancak, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Afgan hükümetinin dayandığı uluslararası finansman kesildi, bu nedenle kampın bağımlı hastalarla ilgilenmek için yeterli fonu kalmadı.

CESETLERİ GÖMÜLMEDİ

Uluslararası ajanslar tarafından yayımlanan son fotoğraflar, kamplarda toplanan uyuşturucu bağımlılarının aşırı doz, açlık ya da toprakta yaşayan mikroorganizmalara maruz kalarak öldüklerini ve cesetlerinin gömülmediğini ortaya koydu.

Bağımlıların arasında yaşayan sokak köpeklerinin de uyuşturucu müptelası olduğu trajedi karelere yansıdı.