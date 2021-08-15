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Afganistan İçişleri Bakanlığı açıkladı: Taliban Kabil'e girmeye başladı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Dünya 15.08.2021, 10:59 15.08.2021, 11:00
Afganistan İçişleri Bakanlığı açıkladı: Taliban Kabil'e girmeye başladı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkent Kabil'e her yönden girmeye başladığını açıkladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, militanlara şiddetten kaçınma talimatı verildiği, kentten çıkmak isteyen herkese güvenli geçiş izni verileceği, kadınlardan güvenli bölgelere gitmelerinin isteneceği belirtildi.

Öte yandan, ABD'nin bu sabah tahliye etmeye başladığı çekirdek ekibinin şu an Kabil havalimanında bulunduğu aktarıldı.

Bazı AB yetkililerinin de güvenli bir yere götürüldüğü belritildi.

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