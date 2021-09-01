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Afganistan'dan çıkış sonrası Biden'dan ilk açıklama: Tahliye daha başarılı olamazdı

ABD Başkanı Joe Biden, 20 yıllık savaşı resmen bitiren tahliyelerin sonlanmasının ardından ilk kez Amerikan ulusuna seslendi.

Dünya 01.09.2021, 12:28
Afganistan'dan çıkış sonrası Biden'dan ilk açıklama: Tahliye daha başarılı olamazdı

Biden ABD’nin Kabil havalimanından tahliye operasyonunu “sıradışı bir başarı” olarak nitelendirerek, “bu işin daha başarılı bir şekilde yapılabileceğine inanmadığını” belirtti. Konuşmasında çekilme kararının arkasında olduğunu ve sorumluluğu tamamen üstüne aldığını vurgulayan Biden, bu kararın, ABD’nin başka ülkeleri şekillendirme politikasının da sonu anlamına geldiğini ifade etti.

YÖNETİME İSTİFA BASKISI

Biden, tahliyeler sırasında yaşanan kaos ve geçtiğimiz hafta Kabil havalimanında düzenlenen bombalı saldırıda 13 ABD askerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhuriyetçilerin yanı sıra Demokrat cepheden de eleştiriler almıştı. Son olarak 87 emekli general ve amiralden oluşan “ABD Bayrağı’nın Memurları” isimli grup, yayınladıkları mektupta çekilme sürecinde ihmal olduğu gerekçesiyle Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’i istifaya çağırmıştı.

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