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Afganistan'da sel felaketi: 70 ölü, 100 yaralı
Afganistan'ın Pervan vilayetinde meydana gelen sel nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı.
Dünya 26.08.2020, 17:04 26.08.2020, 17:09
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Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.
Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.
Video: Aftermath of floods in northern #Parwan province. Local officials said that over 70 people were killed and over 100 others were injured. #Afghanistan pic.twitter.com/Te8K3w1CcZ— TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2020
Seller nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şehkar, 100 kişinin de yaralandığını belirtti.
Şehkar, birçok evin sular altında kaldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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