Afganistan'da sel felaketi: 70 ölü, 100 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinde 70 kişi öldü.

Pervan Valiliği Sözcüsü Vahide Şehkar, basına yaptığı açıklamada, Pervan vilayetinde dün sabah saatlerinde başlayan aşırı yağışların sellere neden olduğunu söyledi.

Video: Aftermath of floods in northern #Parwan province. Local officials said that over 70 people were killed and over 100 others were injured. #Afghanistan pic.twitter.com/Te8K3w1CcZ