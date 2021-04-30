banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
ABD Başkanı Biden’in kaybettiği sandığı maske cebinden çıktı
ABD Başkanı Biden’in kaybettiği sandığı maske cebinden çıktı
Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı?
Saadet Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı?
Çağlar Söyüncü: Karakterimde pes etmek yok
Çağlar Söyüncü: Karakterimde pes etmek yok

Afganistan'da bombalı saldırıda ölü sayısı 21 olarak açıklandı

Afganistan’ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak açıklandı.

Dünya 30.04.2021, 23:18
6

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde bulunan Logar vilayetinin merkezi Pol-e Alam'da iftar saatlerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30 olduğu ifade edilmişti ancak Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 21, yaralı sayısı ise 91 olarak bildirildi.

Saldırının hedefi henüz bilinmezken, patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve işyerlerinin yanı sıra eski İl Şura Başkanı'nın evi ve bir öğrenci yurdunda büyük hasar meydana gelmişti. Saldırıyı henüz üstlenen olmamıştı.

Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?