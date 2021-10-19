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Afganistan'da 47 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde 15 Ekim günü terör örgütü DEAŞ'ın Şii camisine gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı. 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda 47 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünya 19.10.2021, 12:18
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, terör örgütü DEAŞ'ın, Şii camisine 2 intihar bombacısıyla gerçekleştirdiği saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, camiye yaklaşan 2 terörist, kapıda bekleyen caminin 2 güvenlik görevlisine ateş edip yaralıyor.
Ardından, camiyi yolun karşısında gözetleyen 3. güvenlik görevlisi, DEAŞ teröristlerine ateş ederek 1 saldırganı yaralıyor.
Yaralı terörist, camiye giden koridorda yere düşüp üstündeki bombayı patlatıyor.
Patlamanın şiddeti kamera görüntülerine yansıyor.
Yaralanmayan diğer terörist ise caminin içerisine girerek üstündeki bombayı patlatıyor.
Kandahar vilayetinde, Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne, 15 Ekim'de düzenlenen saldırıda, 47 kişi hayatını kaybetmişti.