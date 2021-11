Afgan baba dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

Afganistan'da 55 yaşındaki bir erkeğe evlilik için satılan dokuz yaşındaki Pervane Malik'in görüntüleri, dünyada şok etkisi yarattı. CNN International'ın özel haberine göre, Pervane Malik'in yerinden edilmiş ailesi dört yıldır Badgis eyaletindeki bir kampta yaşıyor. Taliban'ın 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçirmesiyle başlayan yeni dönem, Malik ailesinin hayatını daha da zorlaştırdı.

Uluslararası yardımların ulaştırılamadığı ülkede insani kriz giderek derinleşirken, birkaç ay önce 12 yaşındaki kızını evlilik için satan Abdul Malik, bu kez dokuz yaşındaki Pervani Malik'i CNN International kameraları önünde sattı.

Sekiz kişilik ailenin açlıktan ölmemesi için kızını satmak zorunda kaldığını savunan Abdul Malik, kızını sattığı 55 yaşındaki Kurban isimli adamdan 2 bin 200 dolar değerinde para, koyun ve tarla aldı.

'PERVANE UCUZDU!'

Halihazırda bir karısı olduğunu söyleyen Kurban, "Pervane ucuzdu ve babası çok fakir. Paraya ihtiyacı var. Evimde çalışacak, onu dövmeyeceğim" cümlesini kuruyor.

Baba Abdul Malik ise, Kurban'a "Bu senin gelinin. Lütfen ona iyi bak, şimdi artık senin sorumluluğunda. Lütfen onu dövme" diyor.

CNN International'ın yayınladığı kayıtta, siyah bir kıyafet giydirilen küçük kızın gitmemek için direndiği ancak 55 yaşındaki erkek ve yanındaki kadının Pervane'nin elinden tutarak evden dışarı çıkardığı görüldü.

Families selling daughters to buy food in Afghanistan is a particularly horrific illustration of a common rule—crisis always hits women/girls hardest. Maybe that’s why male leaders—from the Taliban to Biden—seem to lack urgency about stemming this crisis. pic.twitter.com/YGIPQrCSyw