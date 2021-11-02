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Afgan baba dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

CNN International'ın özel haberi dünyayı sarstı, Afgan baba yiyecek bulabilmek için kızını 55 yaşındaki bir erkeğe evlilik için sattı. Yürek burkan kayıtta, siyah bir kıyafet giydirilen küçük kızın gitmemek için direndiği ancak 55 yaşındaki erkek ve yanındaki kadının Pervane'nin elinden tutarak evden dışarı çıkardığı görüldü.

Dünya 02.11.2021, 17:19 02.11.2021, 17:26
Afgan baba dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

Afganistan'da 55 yaşındaki bir erkeğe evlilik için satılan dokuz yaşındaki Pervane Malik'in görüntüleri, dünyada şok etkisi yarattı. CNN International'ın özel haberine göre, Pervane Malik'in yerinden edilmiş ailesi dört yıldır Badgis eyaletindeki bir kampta yaşıyor. Taliban'ın 15 Ağustos tarihinde Kabil'i ele geçirmesiyle başlayan yeni dönem, Malik ailesinin hayatını daha da zorlaştırdı.

Uluslararası yardımların ulaştırılamadığı ülkede insani kriz giderek derinleşirken, birkaç ay önce 12 yaşındaki kızını evlilik için satan Abdul Malik, bu kez dokuz yaşındaki Pervani Malik'i CNN International kameraları önünde sattı.

Sekiz kişilik ailenin açlıktan ölmemesi için kızını satmak zorunda kaldığını savunan Abdul Malik, kızını sattığı 55 yaşındaki Kurban isimli adamdan 2 bin 200 dolar değerinde para, koyun ve tarla aldı.

Dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

'PERVANE UCUZDU!'

Halihazırda bir karısı olduğunu söyleyen Kurban, "Pervane ucuzdu ve babası çok fakir. Paraya ihtiyacı var. Evimde çalışacak, onu dövmeyeceğim" cümlesini kuruyor.

Baba Abdul Malik ise, Kurban'a "Bu senin gelinin. Lütfen ona iyi bak, şimdi artık senin sorumluluğunda. Lütfen onu dövme" diyor.

Dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

CNN International'ın yayınladığı kayıtta, siyah bir kıyafet giydirilen küçük kızın gitmemek için direndiği ancak 55 yaşındaki erkek ve yanındaki kadının Pervane'nin elinden tutarak evden dışarı çıkardığı görüldü.

CNN, resmi olarak 15 yaşından küçük kızların evlenmesinin yasak olduğu Afganistan'da ikinci Taliban dönemiyle birlikte Pervane gibi evlilik için satılan kız çocuklarında artış yaşandığını aktarıyor.

Dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

Yalnızca bu yıl 677 bin insanın evini terk etmek zorunda kaldığı ülkede, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesiyle kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Okula gönderilmeyen kızların çoğu ise, aileleri tarafından evlendirilmek isteniyor.

Afganistan'da her yıl yaşları 15 ila 19 arasında değişen kızların yüzde 10'u, üreme sağlığı hizmetlerine erişim olmadan bebek dünyaya getiriyor.

Dokuz yaşındaki kızını 2 bin 200 dolara sattı

BORCA KARŞILIK KOMŞUYA SATILACAK

70 yaşındaki bir erkeğe satılmaya hazırlanan 10 yaşındaki Magul, her gün ağlıyor. Komşusundan aldığı 200 bin Afgani (2 bin 200 dolar) tutarındaki borcu ödeyemeyen Magul'un babası İbrahim, Gur eyaletindeki köyde alay konusu olmuş durumda ve Taliban'ın hapishanesine gönderilmekle tehdit ediliyor.

Borcunu bir ay içinde ödemeye söz verdi ancak zaman gittikçe daralıyor. İbrahim "Ne yapacağımı bilmiyorum" diyor, anne Gül Efruz ise sadece çaresizlik hissediyor: "Allah'a bu kötü günlerin geçmesi için dua ediyorum."

Pervane'yi satın alan Kurban gibi Magul'u almaya hazırlanan 70 yaşındaki adam da, küçük kız çocuğunun evde temizlik ve yemek işlerine yardım edeceğini savunuyor. Ancak korkunç gerçeği herkes biliyor. 10 yaşındaki Magul, "Ailemden ayrılmak istemiyorum. Eğer satılırsam, kendimi öldüreceğim" diyor.

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