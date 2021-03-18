ABD’de polis 1 yaşındaki bebeği kafasından kurşunladı

Bu sırada polis, ateş edip soyguncuyu öldürdü. Bir kurşun da arabada 1 yaşındaki Legend Smalls’un kafasına isabet etti.

Beyninde kurşun parçaları bulunan bebek, halen hastanede yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bebeğin siyahi olması ülkede yine polis şiddeti ve ırkçı saldırı iddialarını gündeme getirdi.

Bebeğin 19 yaşındaki annesi Daisha Smalls, düzenlediği basın toplantısında, “Bebeğim silahla vurulmayı hak etmedi. Özellikle de bir polis tarafından…” dedi. Daisha, polis memuru hakkında dava açacağını söyledi.

Avukatı Ben Crump da, “Olayda ırkçı önyargılar söz konusu olabilir. Kadının arabada olduğunu biliyorlardı, buna rağmen ateş açtılar.

Polisin Afrika kökenli Amerikalılara karşı tutumunu biliyoruz: Önce vururlar, sonra soru sorarlar. Diğer vatandaşlara böyle yapmazlar” ifadesini kullandı.

Diğer avukat Antonio Romanucci de, “Delil topluyoruz. Yeterli delil toplayınca dava açacağız. İnsan, hedefini görmeden ateş etmez. Bu, sinema filmi değil, televizyon şovu değil” diye konuştu. Houston emniyet amiri Art Acevedo ise bebeğin iyileşmesi için dua ettiklerini, olayı soruşturduklarını kaydetti.