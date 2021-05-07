ABD ve Rusya, fikri mülkiyet hakkı kaldırılsın dedi; AB, konuyu görüşüyor

ABD ve Rusya, bu hakların kaldırılması düşüncesini desteklediklerini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamasıyla ilgili "Bu, Covid-19 ile mücadelede muazzam bir an" ifadesini kullandı.

Halkevleri üyeleri, nisan ayında Pfizer şirketinin İstanbul ofisi önünde, “Aşıda patent öldürüyor patent kaldırılsın” pankartını açarak eylem yapmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderleri, 7-8 Mayıs'ta Portekiz'de yapacakları zirve toplantısında aşılarla ilgili fikri mülkiyet haklarını koruyan patentlerin kaldırılması konusunu görüşecek. Daha önce mülkiyet hakkının kaldırılmasına karşı çıkan Fransa da ABD'nin açıklamasının ardından geri adım attı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin destek verdiği bir fikri tartışmaya hazır olduklarını dile getirmişti.