ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü

"Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil"

Buffalo'nun bağlı olduğu Erie ilçesinin Belediye Başkanı Mark Poloncarz, kar kalınlığının bölgede yaklaşık 1,2 metreye ulaştığını ifade etmişti. Poloncarz, "Bu, hiçbirimizin umduğu veya beklediği Noel değil, ancak bugün olabildiğince mutlu bir Noel geçirmeye çalışın. Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı diliyorum" demişti.

"Nesilde bir kez görülebilecek" kar fırtınası

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz konusu kar fırtınasını ve soğukları "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirmişti.

Kanada'da 4 kişi hayatını kaybetmişti

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Merritt kenti yakınlarında Cumartesi günü Kelowna'dan Vancouver'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazanın yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti.