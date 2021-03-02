ABD ve İsrail'den büyük tahrik

Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye ile yaşadığı krizi gidermek yerine derinleştirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Fransa, Mısır, ABD, Suudi Arabistan gibi ülkelerle askeri alımlar ve tatbikatlarda sürekli işbirliği yapan ve ekonomisindeki büyük krize rağmen Türkiye korkusuyla silahlanma harcamalarını büyüten Yunanistan'da bu kez de skandal harita krizi patlak verdi.

GERİLİMİ TIRMANDIRACAK FOTOĞRAF

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Mavi Vatan tatbikatını yakından takip eden Yunanistan bölgeye savaş gemileri gönderirken, İsrail'den ise gerilimi tırmandıracak bir fotoğraf geldi. ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

TÜRK ADALARINI YUNAN RENKLERİNE BOYADILAR

Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yer alan haberde "İsrail haritası: Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aittir!" başlığı kullanıldı. Haberin devamında ise "Harita jeopolitik bir "satranç tahtası" olarak değerlendirildi ve yukarı ve aşağı yönlerde değişiklik yapılarak, "Bozcaada ve Gökçeada tekrar Yunan renkleriyle sunulunca Türkler şoke oldu!" ifadeleri kullanıldı.