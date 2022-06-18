ABD Ukrayna'ya İHA satışını askıya mı alıyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'ya 4 büyük boyutlu silahlandırılabilir insansız hava aracı (İHA) satma planı, üzerindeki gelişmiş teknolojik ekipmanların Rusların eline geçme riski nedeniyle askıya alındı.

Reuters'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre satışa yapılan teknik itiraz savunma bakanlığında yüksek önemdeki teknolojilerin düşman eline geçmesini engellemekle sorumlu Savunma Teknolojileri Güvenlik İdaresi'nin yaptığı değerlendirme sırasında geldi.

Mart'tan beri gündemde olan planın Beyaz Saray tarafından onaylanmış olduğu bildirildi. Ukrayna'ya üzerine Hellfire füzeleri yüklenebilen MQ-1C Gray Eagle İHA'ların satış planı ay başında Reuters tarafından rapor edilmişti.

Güvenlik riski oluşturabileceği endişesi

Pentagon'da İHA'ların üzerindeki radar ve gözetleme sistemlerinin Rusların eline geçmesi halinde ABD için bir güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle satışa itiraz edildi.

Reuters'e konuşan kaynaklar bu durumun ilk değerlendirmelerde göz ardı edildiğini ama geçtiğimiz hafta Pentagon'da yapılan toplantılarda tekrar gündeme geldiğini aktardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Sue Gough "Teknoloji güvenliği değerlendirmesi ABD'nin savunma ihracat kalemlerindeki strandart uygulamasıdır. Her bir dosya tek tek ele alınır. Süreç dahilinde ulusal güvenlik endişeleri ilgili onay birimine iletilir," ifadelerini kullandı.

Satışın tamamlanıp tamamlanmamasına ise daha yüksek konumdaki yetkilier karar verecek.Önrerilen çözümlerden arasında İHA üzerindeki radar ve semsörlerin daha eski modellerle değiştirilmesi bulunuyor ama bunun aylar sürebileceği belirtiliyor.

Her birinin maliyetinin 10 milyon dolar olduğu bildirilen İHA'la General Atomics tarafından Amerikan ordusu için üretilmişti.