ABD, Taliban ile anlaştı: Uyuşturucu baronu Beşir Nurzai'yi serbest bırakacaklar

Önceki gün Washington Post gazetesi, CIA Direktörü William Burns'ün Kabil'de Taliban'ın liderlerinden Abdülgani Birader ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Bugün de ABD merkezli Newsweek dergisi tarafından konuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD’nin, Kabil’de kalan son Amerikalı rehine karşılığında, Afgan uyuşturucu baronu Beşir Nurzai’yi serbest bırakacağı iddia edildi.

16 YILDIR FEDERAL HAPİSHANEDE TUTULUYOR

Dergi, ABD vatandaşlarının yaşam güvencesine karşı, 16 yıldır ABD’de federal bir hapishanede tutulan Beşir Noorzai’nin salıverileceğini yazdı.

2005 yılında diplomatik görüşmeler nedeniyle ABD’ye giden ancak küresel uyuşturucu ticaretindeki rolü nedeniyle burada tutuklanan Noorzai, tam 16 yıldır ABD federal hapishanesinde tutuluyor.

Newsweek’e göre, ABD Başkanı Biden, Taliban tarafından rehin alınan son Amerikalı olan Mark Frerichs karşılığında Noorzai’yi Taliban ile takas etmeye hazır.

OCAK AYINDA REHİN ALINDI

Frerichs, Afganistan-Pakistan sınırında konuşlanmış Taliban destekli bir milis grubu olan Hakkani ağıyla bağlantılı olduğuna inanılan bir grup tarafından geçen yıl Ocak ayında rehin alınmıştı.

Newsweek’e konuşan, isminin açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi şunları söyledi: “Frerichleri geri getirmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak yakın zamanda yaşadığına dair bir kanıt aldığımız takdirde ilerleyebiliriz” dedi.

Frerichs’in kız kardeşi Charlene Cakora’nın Frerichs ve Noorzai’yi içeren bir takas anlaşmasına olumlu baktığı öğrenildi.