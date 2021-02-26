ABD: 'Suudi Veliaht Prensi Selman, Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladı'

Dünyanın merakla beklediği, ABD istihbaratı tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili rapor yayınlandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklandı. Raporda, Veliaht Prens Selman'ın, Suudi gazeteciyi "yakalamak veya öldürmek için bir operasyonu onayladığını" ifadeleri yer aldı.

Rapora göre, Veliah Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişi olduğuna yönelik değerlendirme, Selman'ın karar alma mekanizmasının kontrolüne, koruma görevlilerinin operasyona doğrudan katılımına ve Veliaht Prens'in Kaşıkçı dahil yurtdışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren tedbirler kullanma desteğine dayandırıldı. Raporda ayrıca, “2017 yılından bu yana Veliaht Prens, ülkenin güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip. Bu da Suudi yetkililerin, Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalini oldukça düşük hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiğini öne sürmüştü. CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.

Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı,2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.