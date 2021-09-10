ABD sonrası Afganistan'dan kalkan ilk ticari uçuş Katar'a iniş yaptı

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'dan kalkış yapan ve yüzün üzerinde yabancıyı taşıyan uçak, başarılı bir şekilde Katar'a iniş yaptı. Sefer, ABD'nin çekilmesinin ardından gerçekleşen ilk uluslararası ticari uçuş olma özelliğine sahip.

CUMA GÜNÜ BİR SEFER DAHA VAR

Taliban yönetimi dün Kabil'den kalkan charter seferine onay verdi. Aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu uçak Katar'ın başkenti Doha'ya iniş yaptı. Reuters uçakta 113 kişinin olduğunu belirtti, Taliban 200 kişinin tahliyesine izin vermişti. Taliban'ın Kabil'e girmesiyle birlikte oldukça kaotik bir şekilde ilerleyen tahliye işlemleri sonrasında Washington ülkede yaklaşık yüz ABD vatandaşının kaldığını belirtmişti. Yabancı yolcuların arasında Kanada, Ukrayna, Almanya ve İngiltere vatandaşları da bulunuyor.

Katarlı özel elçi Mutlak bin Mecid el Kahtani, uçuş öncesinde yaptığı açıklamada 'Tarihi bir gün' yaşandığını söyleyerek "İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bir charter ya da ticari uçuş... Herkesin bileti ve biniş kartı var" ifadelerini kullandı. "İnşallah Afganistan'da hayat normale dönüyor" diyen Katarlı yetkili Cuma günü bir uçuşun daha yapılabileceğini söyledi. AFP'ye bilgi veren Doha'daki kaynak da "İki yüz yolcunun hepsi ABD vatandaşı değil. Ama içlerinde ABD vatandaşları da var" dedi.

'HAVALİMANINDA SONA GELİNDİ'

Kabil Uluslararası Havalimanı'nın yeniden işler hale gelebilmesi için Taliban yönetimi Türkiye ve Katar ile çalıştıklarını açıklamıştı. Katar'ın büyük sorumluluk aldığı çalışmalarda sona gelindiği dün açıklandı. Reuters'ın haberine göre, Katarlı yetkililer havalimanının %90 oranında yeniden kullanılabilir hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan Kabil'in kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanı'ndaki yolcuların durumu, bilinmezliğini koruyor. Dün ismini vermek istemeyen bir ABD'li yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada Mezar-ı Şerif'te mahsur kalan yerli ve yabancıların tahliyesine dair henüz kalkış izni verilmediğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mezar-ı Şerif'te yaşanan gecikmeye neden olarak yolcuların eksik belgeleri olduğunu söylemiş, Taliban'ın belgesi olanların tahliyesine müdahale etmeyeceğine dair güvence verdiğini vurgulamıştı.