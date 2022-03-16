ABD Senatosu: Savaş suçlusu Putin!

Ukrayna'nın işgalinin 21. gününde ABD'den flaş bir hamle geldi.

WASHINGTON Associated Press'in haberine göre;

ABD Senatosu Salı günü geç saatlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve rejiminin Ukrayna'nın işgaliyle ilgili savaş suçlarından soruşturma açılmasını isteyen bir kararı oybirliğiyle onayladı .

RS.C.'den Senatör Lindsey Graham'ın iki taraflı tedbiri, Senato'nun “şiddeti, savaş suçlarını” şiddetle kınadığını söylüyor. İnsanlığa karşı suçlar”, Rus askeri güçlerinin Putin'in yönlendirmesiyle yürütülüyor. Uluslararası ceza mahkemelerini Putin, güvenlik konseyi ve askeri liderleri olası savaş suçları için soruşturmaya teşvik ediyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, DN.Y.

Kongre'deki milletvekilleri, Ukrayna'daki Rus savaşına karşı iki taraflı bir güç gösterisi yapmaya devam ederken, önlem hızla ve muhalefet olmadan onaylandı. İlk olarak neredeyse iki hafta önce tanıtılan Senato kararı, yasa hükmünde olmayacak, ancak Kongre'nin Biden yönetimine Putin'in saldırganlığına karşı sert bir tavır alması için siyasi destek sağlamasının bir başka örneği.

Geçen hafta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bir doğum hastanesi de dahil olmak üzere sivilleri bombalamanın “vahşetlerini” öne sürerek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle uluslararası savaş suçları soruşturması yapılması çağrılarını benimsedi .

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukraynalı Mariupol umutsuzluğa düşüyor. Liderler, saldırıların ortasında Kiev'i ziyaret ettikten sonra güvenli bir şekilde AB'ye döndü.

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile birlikte Varşova'daki bir basın toplantısında konuşan Harris, Rusya'yı doğrudan savaş suçları işlemekle suçlamaktan vazgeçti.

Harris, Birleşmiş Milletler'in iddiaları gözden geçirmek için bir süreç başlattığını belirterek, "Kesinlikle bir soruşturma olmalı ve hepimiz izlemeliyiz" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi daha önce , Ukrayna'daki savaş suçlarından ve diğer ihlallerden sorumlu olduğuna inanılan üst düzey yetkilileri hedefleyebilecek bir soruşturma başlattığını duyurmuştu .

Senato tarafından onaylanan karar, her iki partiden, Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan senatörler tarafından benimsendi.

Senato, Putin'i, Rusya Federasyonu'nu, Rus Güvenlik Konseyi'ni, Rus ordusunun üyelerini ve diğerlerini aleni saldırganlık eylemleri ve savaş suçu düzeyine yükselen diğer vahşetleri işlemekten kınadığını söylüyor.

Karar, ABD'yi ve diğerlerini, Putin ve rejimi hakkında, potansiyel savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nda soruşturma açmaya çağırıyor.