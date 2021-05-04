ABD'nin ilk Türk polis şefine ırkçı saldırı!
New Jersey eyaletinin Paterson şehrine atanan ilk Türk polis şefi İbrahim Mike Bayçora'ya bir süredir ölüm tehdidi mesajları atılıyordu. Paterson'un ilk Türk polis şefine dini ve etnik kökeninden dolayı yapılan bu ırkçı saldırı iddiaların sahibi tarafından kabul edildi.
ABD’de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine atanan ilk Türk Emniyet Müdürü İbrahim Mike Bayçora'ya ölüm tehdidi içeren mesajları gönderen Stefan Keco mahkemede suçunu itiraf etti.
Paterson'ın ilk Türk Müslüman polis şefi Bayçora'ya 26 Şubat 2020’de "Seni öldüreceğim kahrolasıca terörist", "Her hareketini takip ediyoruz" şeklinde tehdit mesajları gönderen Keco, 14 aydır hapiste tutuluyordu.
Yetkililer, Keco'nun Bayçora'ya dini ve etnik kökeninden dolayı tehdit mesajları gönderdiğini kaydetmişti.
İbrahim Mike Bayçora, 4 Şubat 2020'de ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine, ilk kez Türk ve Müslüman kökenli Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.
Eskişehir'de doğan ve küçük yaşta ABD'ye giden 32 yıllık polis Bayçora, 228 yıllık belediye binasında düzenlenen yemin töreninde, büyükannesinden kalan Kur'an-ı Kerim'e el basarak görevine başlamıştı.(KAYNAK:GÜNBOYU)