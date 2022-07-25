ABD Merkez Komutanlığı öldürülen teröristler için taziye mesajı yayımladı!

CENTCOM'un resmi Twitter hesabından Cuma günü öldürülen 3 terörist için taziye mesajı yayımlandı.

Taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salwa Yusuk 22 Temmuz 2022'de Suriye'nin Kamışlı yakınlarında düzenlenen saldırıda 2 kadın savaşçı ile birlikte öldürüldü. 2017'den bu yana IŞİD'e karşı mücadele veren kritik liderlerdendi. Bu 3 savaşçısının ailelerine, Kuzeydoğu Suriye'deki insanlara ve SDG ortaklarımıza başsağlığı diliyoruz"