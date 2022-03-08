ABD istihbaratı: Öldürülen Rus askeri sayısı 3 Bin!

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 13. güne girildi. Batı'nın ağır yaptırımlarına saldırıların şiddetini artırarak yanıt veren Rus ordusu başkent Kiev sınırlarına kadar dayandı. Ukrayna ordusu ve halkı, Rus askerlerinin kente girişini engellemek için her noktaya hendekler kazdı ve sokak savaşları için gerekli hazırlıkları yaptı.

UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: 11 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan dün Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank ve 999'dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

RUSYA SAYININ YALNIZCA 496 OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın aksine Rusya ise savaş sırasında yalnızca 496 askerinin hayatını kaybettiğini aktardı. Öldürülen Rus askerlerinin sayısına ait en dikkat çeken açıklama ise ABD istihbaratından geldi.

ABD İSTİHBARATI: ÖLDÜRÜLEN RUS ASKERİ SAYISI 3 BİN CİVARINDA

The New York Times gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, işgal sırasında öldürülen Rus askeri sayısının 3 bin civarında olduğunu yazdı. Ortaya çıkan farklı rakamlar ise dezenformasyon iddialarını gündeme getirdi.(haber 3)