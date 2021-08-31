ABD güçleri Kabil'den çekildi, tahliyeler tamamlandı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 31 Ağustos’a kadar çekilme sürecinin tamamlanacağı duyurmuştu. Bu açıklama sonrası Pentagon da çekilme sürecinin açıklanan tarihte biteceğini teyit eden ifadeler kullandı. Beyaz Saray’ın açıkladığı tarihe saatler kala ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgenal Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

ABD, AFGANİSTAN’I NEDEN İŞGAL ETTİ?

El Kaide'nin 11 Eylül 2001'de ABD'ye saldırmasından günler sonra, ABD Başkanı George W. Bush, 'Amerikan güçlerinin Afganistan'da konuşlu terörist gruba ve Taliban hedeflerine yönelik saldırılar başlattığını' duyurdu. Başkan Bush operasyonu, "Dikkatlice hedeflenen bu saldırılar, Afganistan'ın terör operasyonlarının üssü olarak kullanılmasını engellemek ve Taliban rejiminin askeri kapasitesine saldırmak için tasarlandı." diye tanımlamıştı.

100 BİNDEN FAZLA TAHLİYE

ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 116 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı. Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, tahliye edilenlerden 6 binden fazlasının ABD vatandaşı olduğunu açıkladı.ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.