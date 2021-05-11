banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Ülkelerden İsrail'e çağrı!
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden koronavirüs aşı kartı nasıl alınır ?
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!

ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı

ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör gemisi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman Denizi'nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gemide binlerce mühimmat ele geçirildi.

Dünya 11.05.2021, 11:35
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı

ABD Donanmasına ait 5'inci filonun, Umman Denizi'nin kuzeyindeki bayraksız bir gemiye düzenlediği 36 saatlik operasyon sonucu çok sayıdaki silah ve mühimmata el konuldu. Donanma tarafından yapılan açıklamada, kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze ve binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildiğine vurgu yapıldı.

DÜZİNELERCE RUS YAPIMI TANKSAVAR GÜDÜMLÜ FÜZE

ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi. Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtilirken, operasyonun 36 saat sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

YEMEN'DE BİNLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dünyanın en fakir ülkesi Yemen'de yaklaşık 7 yıldır, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar nedeni ile binlerce kişi hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
18°
açık