ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı

ABD Donanmasına ait 5'inci filonun, Umman Denizi'nin kuzeyindeki bayraksız bir gemiye düzenlediği 36 saatlik operasyon sonucu çok sayıdaki silah ve mühimmata el konuldu. Donanma tarafından yapılan açıklamada, kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze ve binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeğinin de aralarında bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildiğine vurgu yapıldı.

DÜZİNELERCE RUS YAPIMI TANKSAVAR GÜDÜMLÜ FÜZE

ABD donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kargo gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type 56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı türü silahlara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi. Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere incelemelerin sürdüğü belirtilirken, operasyonun 36 saat sürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

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