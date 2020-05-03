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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen tıbbi malzeme yardımları nedeniyle Türkiye'ye ikinci kez teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın talimatıyla Amerika Birleşik Devletlerine gönderilen tıbbi malzeme yardımları nedeniyle Türkiye'ye ikinci kez teşekkür etti.

03 Mayıs 2020 Pazar 10:18
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye ikinci teşekkür

Pompeo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"NATO müttefikimiz Türkiye'ye miinnettarız, bunu birlikte atlatacağız, daha güçlü çıkacağız. Türkiye'nin desteği dünya çapında virüsle savaşan ABD şirketlerine yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiyenin ABD'ye geçen hafta yaptığı tıbbi yardımların ardından yaptığı açıklamadında,"Kriz zamanlarında NATO müttefikleri bir arada durmalıdır. Salgının en kötü vurduğu bölgelerde Kovid-19 ile mücadelemize yardımcı olması amacıyla tıbbi kaynak ve koruyucu ekipman konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettar." ifadelerini kullanmıştı.

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