ABD'den Türkiye'yi kızdıracak kararlar!

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti. Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 405 "evet" oyuna karşılık 11 "hayır" oyuyla meclisten geçti.

Temsilciler Meclisinden geçen tasarının hayata geçebilmesi için Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi gerekiyor.

Tasarıya tepki gösteren Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Twitter hesabından, "Yabancı ülke meclislerindeki vekillerin malum lobilerin etkisiyle aldıkları ve alacakları, tarihi gerçeklerden uzak, tarafsız araştırma ve değerlendirmeye ve ilgili ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemeye dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke süremez." açıklamasını yaptı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Barış Pınarı Harekatı’yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar. Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; hükümetimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir!"

ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye'ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri ASALA ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar."

Yaptrırımları onayladılar

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonuna ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını da oy çokluğu ile kabul etti.

Temsilciler Meclisindeki, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda düzenlediği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısı bugün oylandı. Tasarıya 403' vekil "evet" oyu kullanırken, "hayır" oyları 16'da kaldı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Eliot Engel ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Mike McCaul tarafından ay ortasında sunulan tasarıda Barış Pınarı Harekatı ile alakalı olarak bazı Türk yetkililere yaptırım öngörüyor.

Ayrıca tasarıda Türkiye'ye silah satışının askıya alınması ve bazı finansal yaptırımlar da öngörülüyor.

Tasarının yasalaşması için, tasarının Senatoda da aynı şekilde kabul edilmesi ve sonra Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerekiyor.

Ancak Temsilciler Meclisinde üçte iki çoğunluğun üzerindeki oy ile geçen tasarı, Senatodan da aynı oranda oy alırsa, Trump'ın önüne gitmeden doğrudan yasalaşacak.

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'ne kınama

Türkiye, ABD Temsilciler Meclisi'nde Barış Pınarı Harekatı gerekçe gösterilerek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin yasa tasarısının kabul edilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığının, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının bugün ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de üst düzey yetkilileri ve Silahlı Kuvvetleri hedef alan tasarının, NATO çatısı altında sürdürülen müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığına işaret edilen açıklamada, 17 Ekim'de Suriye konusunda ABD ile varılan mutabakata da aykırı olduğu belirtildi.

ABD'nin tek taraflı tehditlerle bir yere varamayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde müttefik bir ülke ile terör örgütü arasındaki farkı dahi gözardı eden söylem ve eylemleriyle, terörist bir şahsı meşrulaştırma gafletinde bulunan ABD yetkililerinin, tek taraflı yaptırım tehditleriyle bir yere varamayacaklarını görmeleri gerekmektedir. ABD Kongresi'ni, ilişkilerimizin özüyle ilgili olmayan meseleleri iç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye, müttefiklik ve ortaklık ilişkilerimize yakışır şekilde hareket etmeye ve ABD Yönetimini de ilişkilerimize daha fazla zarar verebilecek adımların önlenmesi için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."