ABD'den müttefiklerine uyarı: Rus silahı almaktan kaçının!

ABD'den, müttefiklerine daha fazla Rus silahı almamaları konusunda uyarı geldi. Yabacı Basın Merkezi’nin düzenlediği etkinliğe çevrimiçi olarak katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi ve tüm ABD müttefiklerini, daha fazla Rus silahı satın almaktan kaçınmaları konusunda uyararak, bunun daha fazla yaptırımı tetikleyebileceğini kaydetti.



Türkiye'nin ve ABD müttefiklerinin, Rusya tarafından üretilen S-400 uzun menzilli hava savunma sistemi alımından da kaçınması gerektiğine dikkat çeken Blinken, "Türkiye'nin ve bu nedenle tüm ABD müttefiklerinin ve ortaklarının, S-400'ler de dahil olmak üzere gelecekteki Rus silahlarını satın almaktan kaçınması da çok önemli" ifadelerini kullandı.



Ülkeleri NATO düşmanlarından askeri teçhizat satın almaktan caydırmak için tasarlanan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'na (CAATSA) atıfta bulunan Bakan Blinken, "Rus savunma teşkilatlarıyla yapılan önemli işlemler yine CAATSA'ya tabi olabilir ve bu halihazırda uygulananlardan yaptırımlardan ayrı ve bunlara ektir" dedi.