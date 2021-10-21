banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Mahkumlara uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar artırıldı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi yarın açılacak

ABD'den Kuzey Kore'ye: Ön koşulsuz görüşelim

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından 'esaslı diyalog' çağrısı yaptı.

Dünya 21.10.2021, 11:37
ABD'den Kuzey Kore'ye: Ön koşulsuz görüşelim

Kuzey Kore'nin son haftalarda peş peşe yaptığı füze denemeleri ABD'yi alarma geçirdi.

Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze denemesinin ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

"FÜZE DENEMELERİ GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı ve bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

"PERVASIZCA YAPILAN PROVOKASYON"

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinin "pervasızca yapılan bir provokasyon" olduğunu belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a daha fazla provokasyondan kaçınması çağrısı yaptı.

"DİYALOG VAKTİ GELDİ"

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğine işaret eden Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini anlattı.

ABD den Kuzey Kore ye: Ön koşulsuz görüşelim #1

ULUSLARARASI TOPLUMA "BİRLİKTE ÇALIŞALIM" MESAJI

Thomas Greenfield, bölgede gerginliği azaltma konusunda uluslararası toplumla yakından çalışmaya da hazır olduklarını vurguladı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 9 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 9 11
12. Gaziantep FK 9 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 9 9
15. Manisa FK 9 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Arsenal 8 11
13. Aston Villa 8 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2