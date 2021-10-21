ABD'den Kuzey Kore'ye: Ön koşulsuz görüşelim

Kuzey Kore'nin son haftalarda peş peşe yaptığı füze denemeleri ABD'yi alarma geçirdi.

Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze denemesinin ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

"FÜZE DENEMELERİ GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı ve bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

"PERVASIZCA YAPILAN PROVOKASYON"

Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinin "pervasızca yapılan bir provokasyon" olduğunu belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a daha fazla provokasyondan kaçınması çağrısı yaptı.

"DİYALOG VAKTİ GELDİ"

Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğine işaret eden Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini anlattı.

ULUSLARARASI TOPLUMA "BİRLİKTE ÇALIŞALIM" MESAJI

Thomas Greenfield, bölgede gerginliği azaltma konusunda uluslararası toplumla yakından çalışmaya da hazır olduklarını vurguladı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.