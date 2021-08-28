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ABD'den IŞID-K'ya misilleme: Saldırının planlayıcısı öldürüldü

ABD, Kabil'deki kanlı saldırının ardından misilleme yapmakta gecikmedi. Saldırıyı üstlenen IŞİD-K militanlarına yönelik düzenlenen hava operasyonunda, saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen teröristin öldürüldüğü öne sürüldü.

Dünya 28.08.2021, 09:05
ABD'den IŞID-K'ya misilleme: Saldırının planlayıcısı öldürüldü

ABD 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilme kararı alırken, tahliye sürecinde gerçekleşen intihar saldırısı dünya kamuoyunu dehşete uğrattı.

13’ü ABD askeri olmak üzere toplam 170 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD-Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K üstlendi. ABD Başkanı Joe Biden’ın, “Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda sizi avlayacağız, bedelini ödeteceğiz” sözleriyle tepki gösterdiği saldırının ardından ABD’den misillime gecikmedi.

‘SİVİL KAYIP OLMADI’

ABD ordusu, Afganistan’ın Nangarhar bölgesinde insansız hava araçlarıyla operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonda IŞİD-K’nın üst düzey yöneticisi ve havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen bir teröristin öldürüldüğü öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve herhangi bir sivil kayıp yaşanmadığını açıkladı. Urban, “Ön bulgulara göre hedefi öldürdük. Herhangi bir sivil kayıp olmadığını biliyoruz” dedi.

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