ABD'deki kongre baskını sırasında yaşlı bir kadın vuruldu... Çok sayıda yaralı var

ABD basını, Kongre binasında bir kadının göğsünden vurulduğunu ve durumunun ağır olduğunu bildirdi. Ağır yaralı olduğu bildirilen yaşlı kadının ardından bir yaralı haberi daha geldi.

Pentagon, Kongre binasına Ulusal Muhafız gönderilmesini reddetti. Virgina eylaeti, Washington’a 200 muhafız gönderiyor. İç Güvenlik Bakanlığı ise protestocuları Kongre binası önünden dağıtmak için ekstra güvenlik ekiplerini yönlendirdi.