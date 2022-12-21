ABD'de yük treni, hemzemin geçitteki römorku biçti

ABD'nin eyaletine bağlı Collegedale'da hızla gelen bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan ve beton kiriş taşıyan römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan römorkun bir kısmı sürüklendi. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansırken, yük treni de daha sonra raydan çıkarak devrildi. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.

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