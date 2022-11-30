ABD'de tiktok yasağı!

Güney Dakota Valisi Kristi Noem, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, TikTok'un Çin Komünist Partisi için veri topladığı öne sürülerek bunun ulusal güvenlik için büyüyen bir tehdit olduğuna dikkat çekildi.

"Güney Dakota, bizden nefret eden ulusların istihbarat toplama operasyonunun bir parçası olmayacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, Çin Komünist Partisi'nin TikTok'tan elde ettiği bilgileri Amerikan halkını manipüle etmek için kullandığı vurgulandı.

Söz konusu erişim yasağının derhal yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

VERİ POLİTİKASI ENDİŞE YARATMIŞTI

TikTok'un gizlilik kurallarında yaptığı değişiklik birçok ülkeyi endişelendirdi.

Şirket platformdaki kullanıcı deneyiminin "tutarlı, eğlenceli ve güvenli" kalması için gizlilik politikasında değişikliğe gitti.

TikTok'taki kullanıcı verileri ülke dışından erişime açıldı. TikTok'un erişim izni verdiği çalışanların bir kısmı Çin'de çalışıyor.

Verilerin Çin hükümetine iletilebileceği endişesiyle gizlilik güncellemesi, Birleşik Krallık ve ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki yetkililer tarafından inceleme altına alındı.

Bu haftanın başlarında ABD'li bir yetkili, uygulamanın Amerika'da yasaklanması çağrısında bulundu.

TikTok, politikanın "Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre" için geçerli olduğunu söyledi.

Şirketin Avrupa'daki gizlilik sorumlusu Elaine Fox, sadece belirli çalışanların bu izne sahip olduğunu vurguladı. TikTok'un Avrupa ve ABD verileri Çin dışında tutuluyor.

TikTok'un üst kuruluşu ByteDance platformdaki verilere Çin hükümetinin erişiminin olmadığını kendilerinin de devletten bağımsız bir kurum olduğunun altını çiziyor.

TikTok, Temmuz ayında ABD'li senatörlere gönderdiği mektupta hassas olmayan verilerin ülke dışına çıkartılabileceğini söylemişti.

Yeni güvenlik politikaları 2 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek.