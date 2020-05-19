Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101983
ALTIN
382.455
DOLAR
6.8635
STERLİN
8.4105
EURO
7.5042

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 91 bin 981’e ulaştı.

ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 91 bin 981’e ulaştı.

19 Mayıs 2020 Salı 10:10
2009 Okunma
ABD'de korona virüsten ölenlerin sayısı 92 bine yaklaştı

ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ülkede ölü sayısı 91 bin 981’e ulaştı.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de bilanço ağırlaşıyor. Ülkede korona virüs nedeniyle bin 35 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 91 bin 981'e, toplam vaka sayısı ise 22 bin 630 artışla 1 milyon 550 bin 294'e yükseldi.

ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı bin 419 artışla 361 bin 266, ölü sayısı 155 artışla 28 bin 480'e yükseldi. New York'un ardından en fazla vakanın görüldüğü New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 448'e, vaka sayısı ise 150 bin 87'ye ulaştı. En fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de ise Covid-19 vaka sayısı 96 bin 485 olarak kayıtlara geçerken, 4 bin 234 kişi hayatını kaybetti. Massachusetts eyaletinde vaka sayısı 87 bin 52'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 862'ye yükseldi. California eyaletinde vaka sayısı 81 bin 711'e, ölü sayısı 3 bin 321'e yükseldi. Pensilvanya eyaletinde vaka sayısı 66 bin 674 olurken, virüse bağlı can kaybı sayısı 4 bin 668'e yükseldi. Michigan'da vaka sayısı 51 bin 915'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 915 olarak açıklandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte 160 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 131 ölüm
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
İspanya'da 2 aydan bu yana en düşük can kaybı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Çin'i virüsü yaymakla suçlayan ülkeler 100'ü aştı
Hong Kong parlamentosunda kavga
Hong Kong parlamentosunda kavga
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Rusya’da nükleerden üretilen elektrik oranı yüzde 8 arttı
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
Çin'de ikinci dalga endişesi sürüyor! 7 yeni korona virüs vakası tespit edildi
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
GELİRE GÖRE PARA CEZASI KESİLİYOR
Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler
Başbakanı, restoranın kapısından geri çevirdiler
Çin'in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in İsrail büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!
Çin’de bir milyon insan, yer altında sığınaktan bozma evlerde yaşıyor!
Avrupa’nın gizemli tünelleri!
Avrupa’nın gizemli tünelleri!
KORONAYI KOKLAYARAK TEŞHİS EDECEKLER
KORONAYI KOKLAYARAK TEŞHİS EDECEKLER
UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti
UMH güçleri Hafter'e ait hava savunma sistemini imha etti
ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
ABD'de korona virüs vakaları 1 milyon 500 bini aştı
'Koronavirüsün bazı örneklerini imha ettik'
'Koronavirüsün bazı örneklerini imha ettik'
Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Azerbaycan'da Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor
İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı
İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bine yaklaştı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim