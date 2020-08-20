ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 15 Ağustos'ta biten haftada, beklentilerin tersine, artış göstererek tekrar 1 milyon seviyesinin üzerine tırmandı. Bu durum, işgücü piyasasında toparlanmaya giden yolda bir molayı işaret ediyor.

İlk işsizlik maaşı başvuruları söz konusu dönemde 135,000 artarak 1,106,000 seviyesine çıktı. Bu programdan yararlanmaya devam eden Amerikalıların sayısını gösteren süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 8 Ağustos haftası 636,000 düşerek 14,844,000 seviyesine geriledi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre ilk işsizlik maaşı başvurularının 920,000 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ankete katılan 40 ekonomistin tahminleri 825,000 ile 1,100,000 arasında geldi. Önceki haftanın başvuruları 963,000'den 971,000'e revize edildi.

İşsizlik maaşı başvurularındaki bu artış, işgücü piyasasındaki iyileşmenin düzensiz bir şekilde gerçekleşeceği yolundaki tahminleri güçlendiriyor. Başvurular 2007-2009 resesyonundaki en kötü haftanın da üzerinde gerçekleşti ve yeni Kovid-19 vakalarında yavaşlama olmasına karşın, günde binlerce kişi halen bu imkandan yararlanmak için başvuruyor. Bu etki daha ziyade tüketicilerle yüzyüze kalınan restoran, seyahat ve eğlence-dinlence sektörlerinde kendini hissettiriyor. Haftalık başvurularda süregelen bir artış olursa, son dönemdeki iyileşmenin ardından, işgücü piyasasının tehlikede olduğu yolundaki endişeler artacak.

Öte yandan, süregelen başvurulardaki aşağı trend, zorlukların devam etmesine rağmen toparlanma için olumlu bir haber. Ekonominin Mart ve Nisan ayındaki istihdam kayıplarının sadece yarısını yerine koyduğunda, şirketler iflas edecek ve küçük işletmeler ortadan kalkacak. İşsizlik oranı halen Şubat ayındaki seviyesinin üç katı düzeyinde.