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ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı

ABD'de George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar şiddetini arttırken Minneapolis Polis Merkezi ateşe verildi. Minnesota Valisi Tim Walz eyalette acil durum ilan ettiğini ve Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı

ABD'de George Floyd adlı siyahi vatandaşın polis şiddetiyle ölümünün ardından başlayan protestolar şiddetini arttırken Minneapolis Polis Merkezi ateşe verildi. Minnesota Valisi Tim Walz eyalette acil durum ilan ettiğini ve Ulusal Muhafızları bölgeye sevk ettiğini açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 11:15
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ABD'de ırkçılık isyanı şiddetini arttırdı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından nefessiz bırakılarak hayatını kaybeden George Floyd adlı siyah vatandaşın ölümünün ardından başlayan ırkçılık isyanı büyüyerek devam ediyor. Dün alışveriş merkezlerinin ve marketlerin yağmalandığı kentte, protestocular bu kez George Floyd'un ölümüne neden olan polisin görev yaptığı Minneapolis Polis Merkezine girerek binayı ateşe verdi. Barikatı aşan yüzlerce protestocu, binaya girerek etrafı dağıttı ve daha sonra binayı ateşe verdi.

Artan şiddet olayları üzerine bölgedeki otobüs ve hafif raylı sistemlerin de durdurulduğu bildirildi.
Minnesota Valisi Tim Walz düzenlediği basın toplantısında eyalet genelinde acil durum ilan ettiğini, Ulusal Muhafızların bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Vali Walz, "Ekipmanları tedarik etmek ve mevcut durumu iyileştirmek için bu kararı aldık" diye konuştu. Walz Twitter'dan yaptığı açıklamada ise "George Floyd'un ölümü daha fazla ölüm ve yıkıma değil, adalete ve sistemli değişime yol açmalıdır" ifadelerini kullandı.

Vali Walz, "George Floyd'un ailesinin dediği gibi, insanların incinmesini istemezdi. Hayatını insanları koruyarak yaşadı. George Floyd'u hatırlamak ve adalet aramak için bir araya gelelim. Vali olarak her zaman protesto hakkını savunacağım. Acıyı bu şekilde ifade eder, trajediyi işler ve değişim oluştururuz. Bu yüzden yerel yetkililerimizin talebiyle Minnesota'daki barışçıl göstericileri, bölge sakinleri ve küçük işletmeleri korumak için Minnesota Ulusal Muhafızlarını görevlendiriyorum" diye konuştu.

Olaylar Kentucky eyaletine de sıçradı

Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde bir polis otosuna yapılan saldırı sonrası silah sesleri yükseldi. Mart ayında Louisville şehrinde başka bir siyahi Amerikalı kadın Breonna Taylor 8 kurşunla polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Ülke genelinde son 3 yılda polis tarafından öldürülen siyahi Amerikalı sayı 690 olarak raporlara yansıdı.

Öte yandan Apple'ın Oregon eyaletinde bulunan mağazasının önünde şüpheli siyah bir çanta bulundu. Bomba ihtimali üzerine mağaza kapatılırken olay yerine bomba imha ekibi geldi. Açılan çantadan bir poşet dolusu elma çıktı. Çantadan bir de "Timmy, kapıyı kapat" yazılı not çıktı. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

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