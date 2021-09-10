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ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

ABD’de California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde ortaokul ve lise öğrencilerine koronavirüs aşısını zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Dünya 10.09.2021, 11:46
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

ABD'nin en büyük eğitim bölgelerinden biri olan Los Angeles’ta eğitim kurulu, 12 yaşından büyük öğrencilere okula devam edebilmesi için aşı olma zorunluluğu getirdi. Böylece Los Angeles, ABD'de aşıyı ortaöğretim ve liselerde zorunlu tutan ilk büyük öğretim bölgesi oldu.

19 ARALIK'A KADAR AŞILAR TAMAMLANACAK

Los Angeles’ta spor ve diğer aktivitelere katılan öğrencilerin ekim sonuna, geri kalan öğrencilerinse 19 Aralık’a kadar iki aşısını da tamamlamış olması isteniyor.

Temmuz ortasından ağustos ortasına kadar çocuk Covid-19 vakalarında büyük bir artışın görüldüğü Los Angeles’ta okulların maske ve test düzenlemeleriyle açılmasından sonra vakalarda düşüş yaşanmıştı.

600 binden fazla öğrencinin okula devam ettiği bölgede, tüm öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının haftada bir Covid-19 testi yapılması zorunluluğu bulunuyordu.

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