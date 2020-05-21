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ABD'de çalışan halk fakirleşti: 1.3 trilyon dolar zarardalar

ABD'de koronavirüs sebebiyle çalışanların gelir kaybı 1.3 trilyon doları buldu. Bu kaybın yüzde 80'i işsiz kalanlardan, yüzde 20'si ise çalışmaya devam edenlerden geldi. Yani ülkede işini kaybetmeyenlerin de geliri düştü. Ülkede şubat ayında yüzde 3.5 olan işsizlik oranı nisan itibarıyla yüzde 14.7'ye fırladı

ABD'de çalışan halk fakirleşti: 1.3 trilyon dolar zarardalar

ABD'de koronavirüs sebebiyle çalışanların gelir kaybı 1.3 trilyon doları buldu. Bu kaybın yüzde 80'i işsiz kalanlardan, yüzde 20'si ise çalışmaya devam edenlerden geldi. Yani ülkede işini kaybetmeyenlerin de geliri düştü. Ülkede şubat ayında yüzde 3.5 olan işsizlik oranı nisan itibarıyla yüzde 14.7'ye fırladı

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:57
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ABD'de çalışan halk fakirleşti: 1.3 trilyon dolar zarardalar

ABD genelinde 300 bin üyesi bulunan insan kaynakları profesyonelleri birliği Society for Human Resource Management (SHRM) ile Oxford Economics koronavirüsün ABD ekonomisine, daha özelde çalışanlara etkisine dair kaygı verici bir rapor yayımladı.

Buna göre ABD'de çalışanların koronavirüs sürecinde gelir kaybı 1.3 trilyon dolar oldu. Bu ülkede çalışan başında 8 bin 900 dolar kayıp yaşandığı anlamına geliyor.

Ülkede son 2 ayda 36 milyon kişi işsiz kaldı. Ancak 1.3 trilyonluk gelir kaybının tamamını işini kaybedenler yaşamadı. Söz konusu kaybın yaklaşık yüzde 20'sini yani 260 milyar dolarını işini koruyan kişiler yaşadı. Bu ABD'de işsiz kalmasanız bile ekonomik bozulmadan kaçamadığınızı ortaya koydu.

'ACİL İŞE DÖNÜLMELİ'

Raporda görüşlerine yer verilen SHRM CEO'su Johnny Taylor "Bunlar soyut rakamlar değil. İnsanların hayatlarından bahsediyoruz. Bu bizim gerçekliğimiz ve bu gerçeklik güvenli bir şekilde 'yeniden açılmanın' ve işe dönmenin aciliyetini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

ABD'de işsizlik oranı şubat ayında yüzde 3.5 ile tarihi dibini görmüştü. Bu oran nisan itibarıyla yüzde 14.7'ye fırladı.

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