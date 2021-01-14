ABD'de bir doktor Pfizer'in Covid-19 aşısını olduktan sonra hayatını kaybetti

Sağlık yetkilileri, Pfizer koronavirüs aşısını aldıktan 16 gün sonra alışılmadık derecede şiddetli bir kan bozukluğundan ölen bir Florida doktorunun vakasını araştırıyor.

Miami Beach'te yaşayan 56 yaşındaki kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr. Gregory Michael, aşıyı 18 Aralık'ta Mount Sinai Tıp Merkezi'nde aldı ve 16 gün sonra beyin kanamasından öldü.

Doktorun eşi Heidi Neckelmann Facebook'ta bir gönderi yayınlayarak üzüntüsünü paylaştı.

Aşıyı aldıktan kısa bir süre sonra Dr. Michael, akut immün trombositopeni olarak bilinen ve kanının düzgün şekilde pıhtılaşmasını önleyen son derece ciddi bir semptomla karşı karşıya kaldı.

Aşının üreticisi Pfizer yaptığı açıklamada, vakayı "aktif olarak araştırdığını" söyledi, ve "ancak şu anda aşıyla herhangi bir doğrudan bağlantı olduğuna inanmıyoruz." sözlerini ekledi.

Şirket, "Klinik deneylerimizde, şimdiye kadarki pazarlama sonrası deneyimlerimizde veya aşıyı yapmak için kullanılan teknolojiyle ilgili herhangi bir güvenlik sinyali tespit edilmedi. Yaslı aileye baş sağlığı dileriz." dedi.



Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık dokuz milyon kişi, Pfizer veya Moderna koronavirüs aşılarının en az bir dozunu aldı.

Şimdiye kadar bildirilen ciddi sorunlar arasında 29 anaflaksi (ciddi bir alerjik reaksiyon) var. Ancak hiçbiri ölümcül olarak bildirilmedi. Çoğu insan yalnızca kollarda ağrı, yorgunluk, baş ağrısı veya ateş gibi genellikle geçici olan başka yan etkiler gösterdi.

Yerel ve federal kurumlar Dr. Michael'ın ölümünü araştırıyor. Bazı uzmanlar, vakanın oldukça sıra dışı olduğunu ancak aşıya şiddetli bir tepki olabileceğini söylediler.

Florida Sağlık Bakanlığı, Dr. Michael'ın ölümünü soruşturma için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine sevk etti. CDC sözcüsü Kristen Nordlund yaptığı açıklamada, ajansın "daha fazla bilgi elde edildikçe durumu değerlendireceğini ve bilinenler ve gerekli eylemler hakkında zamanında güncellemeler sağlayacağını" söyledi.

KAYNAK: NY TIMES