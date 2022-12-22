ABD'de 2 binden fazla uçuş kar fırtınası nedeniyle iptal edildi

ABD'de yaklaşan Noel nedeniyle tatile gitmek isteyen binlerce kişinin uçak seferi etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal oldu. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA), ülkenin yaklaşık yüzde 80'inde son 40 yılın en büyük kar fırtınasının etkili olması beklendiğini duyurmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada da fırtınanın Chicago, Detroit ve Minneapolis-St. Paul bölgelerini vurmasının beklendiği belirtildi. Uçuş takip sitesi Flightaware'e göre ülkede bugün bin 500'den fazla yarın da 761 uçuş iptal edildi. Chicago's O'Hare Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların yaklaşık yüzde 21'i, Chicago Midway Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşların ise yüzde 37'si kar fırtınası nedeniyle askıya alındı.

ABD'de son 40 yılın en büyük kar fırtınası bekleniyor

Söz konusu kar fırtınası NOAA tarafından "nesilde bir kez görülecek" olarak nitelendirildi. Soğuk hava dalgasının 37 eyaletten 90 milyondan fazla kişinin etkileyeceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz Salı günü etkili olmaya başlayan soğuk hava dalgasının yarına kadar "bomba siklonu" haline gelmesi bekleniyor. Ülkenin güneyindeki Texas eyaletine kadar sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bildirildi.

Soğuk hava ölümlere neden olabilir

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yapılan açıklamada, soğuk havanın önlem alınmaması halinde 5 dakikadan daha kısa sürede donmaya neden olabileceği ve soğuğa uzun süre maruz kalınması halinde hipotermi ve ölümler yaşanabileceği aktarıldı. NWS, fırtınanın basıncının Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde kategori 3 şiddetinde kasırgaya eşdeğer basınca ulaşacağını ifade etti.