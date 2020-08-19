ABD-Çin ticaret ilişkileri yeniden gerilimde! Trump: Çin ile görüşmeleri ben iptal ettim

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftasonu Çin ile yapılması planlanan ticaret görüşmelerini iptal ettiğini söyledi. Bu adım, iki ülke arasına gittikçe kötüleşen ilişkilerde şimdilerde en istikrarlı konu olarak görünen ticaret anlaşmasının geleceğine ilişkin kuşkuları artırdı.

Trump, Salı günü Yuma, Arizona'da yaptığı açıklamada, "Çin ile görüşmeleri iptal ettim," dedi ve "Çin ile şimdilerde görüşmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

Şubat ayında yürürlüğe giren "faz 1 ticaret anlaşması", anlaşmanın uygulanmasına ilişkin konuların altı ayda bir gözden geçirilmesini içeriyordu. Bu bağlamda, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile geçtiğimiz haftasonu bir video konferans yapması öngörülüyordu. Bu görüşme belirsiz bir tarihe ertelendi.

Çin, fikri mülkiyet hakları gibi taahhüt ettiği bazı konularda birçok yapısal değişikliğe gitmesine karşın, satın aldığı Amerikan malları anlaşmada belirlenen hedeflerin oldukça altında kaldı ve bu açığın Kovid-19'un küresel ekonomiye verdiği hasardan dolayı kapanabilme olasılığı yok. Anlaşmanın bozulması, tüm dünyada dış ticareti ve firmaları olumsuz etkileyen dişe dişe bir tarife savaşına geri dönüş riskini artırıyor.

ABD Ticaret Odası'nın Asya'dan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Charles Freeman, Çarşamba günü Bloomberg TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Faz 1 ticaret anlaşması, ilişkilerdeki en parlak noktaydı," dedi ve "Başkan'ın seçimlere ve hisse senedi piyasalarına baktığına ve Çin'in taahhütlerini yerine getirmesinin oldukça zor olduğunun ve anlaşmanın tamamen bozulmasının muhtemelen daha kötü olacağının farkına vardığına eminim" şeklinde görüş bildirdi.