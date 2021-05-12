ABD BM'nin Filistin açıklamasını engelledi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, kuruluşun yapacağı açıklamanın ABD tarafından engellendiği öğrenildi.

Toplantı sırasında Norveç heyeti tarafından sunulan teklifte, Doğu Kudüs'teki Şeyh Jarrah mahallesindeki Filistinlilerin tahliyesinin önlenmesi ve kutsal yerlere saygı gösterilmesi konularında İsrail'e çağrıda bulunulması planlanıyordu.

Güvenlik Konseyi'nden bir diplomat tarafından The Times of Israel'e verilen bilgiye göre, ABD ve İngiltere, Norveç'in sunduğu taslak metne "Gazze'den füze ateşlenmesinin de kınanması" maddesini eklemeyi talep etti.

Önerilen açıklamada, İsrail'e "uluslararası hukuk ve insan hakları kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda Doğu Kudüs dahil olmak üzere yıkımları ve tahliyeleri durdurma" ve "gerilimi artıran ve iki devletli çözümün uygulanabilirliğini baltalayan tek taraflı adımlardan kaçınması" çağrısında bulunuluyordu.

Ancak 15 Güvenlik Konseyi üyesinden 14'ü söz konusu metni kabul ettiği halde, ABD temsilcileri "konuyu görüşmek için" daha fazla zaman talebinde bulundu ve daha sonra 'böyle bir adımın yararlı olmayacağı' yönünde görüş bildirdi.

ABD misyonu sözcüsü, konuyla ilgili açıklamasında ise "ABD, Güvenlik Konseyi'nin gerilimi azaltma eylemleri konusunda yapıcı bir şekilde dahil oluyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu tutumu ABD-İsrail birlikteliğini gözler önüne serdi.

DİĞER ÜLKELERİN TUTUMLARI

BM açıklamasına ilişkin tartışmalar sürerken, İrlanda'nın BM Büyükelçisi Geraldine Byrne Nason, oturumda yaptığı konuşmada "Güvenlik Konseyi'nin acilen konuşması gerektiğini ve bugün bunu yapacağını umuyoruz" dedi.

İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise, görüşmenin ardından Güvenlik Konseyi üyelerini "Filistin şiddetinin arkasındaki nedenleri anlamamakla" eleştirdi ve İsrail'in kınanmasının "yıkıcı ve gerilimi artırıcı" bir işlevi olacağını savundu.

Erdan ayrıca, İsrail'in olaylar süresince "sakinliğini korumak için elinden geleni yaptığını" iddia etti.

ABD ise, BM'de İsrail'in kınanmasına engel olurken, gün içerisinde "Gazze'den atılan roketleri" kınadığı çeşitli açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Gazze'den atılan roketleri "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, İsrail'in saldırılarına değinmedi.

ABD dışında Türkiye, İran, Mısır, Venezüella gibi ülkeler ise İsrail'in saldırılarını kınadıklarını açıkladı.