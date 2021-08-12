ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlundan yeni skandal: Otel odasında fuhuş kaydı ortaya çıktı!

Aldatma, striptizciden gayr-ı meşru çocuk ve uyuşturucu bağımlılığı gibi skandallarla ABD Başkanı Joe Biden'ın başını ağrıtan oğul Hunter Biden, bu kez otel odasında bir hayat kadınıyla çırılçıplak. Başkan Biden'ın memleketi Delaware'deki bir tamircide ortaya çıkan dizüstü bilgisayarla başlayan skandallar dizisi, ABD'yi sarsmaya devam ediyor.

Oğul Hunter Biden, daha önce "Benden çalınmış bir bilgisayar olabilir. Bilgisayarım hacklenmiş olabilir. Bu Rus istihbaratının işi olabilir" demişti. ABD medyası, Haziran ayında Hunter Biden'ın laptopundaki fatura bilgilerini yayınlamıştı. Üç yıl önce bir otelde Yanına adlı bir hayat kadınıyla birkaç gün geçiren Biden, 25 bin dolarlık faturayı da babasının hesabından ödemişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi ise, bugün Hunter Biden'ın 2019 yılında bir başka hayat kadınıyla Las Vegas'ta çekilmiş görüntülerini ve aralarında geçen konuşmaları yayınladı. Dünyayı çalkalayan görüntülerde, 51 yaşındaki Hunter Biden Rus uyuşturucu satıcılarının kendisinden bir başka dizüstü bilgisayar daha çaldığını ve şantaj yaptığını itiraf ediyor.

Oğul Biden'ın toplamda üç bilgisayar çaldırdığını kaydeden Daily Mail gazetesi, üçüncü laptopun halen kayıp olduğunu ise otel odasındaki hayat kadınına söylediğini belirtiyor. Ocak 2019'da geceliği 10 bin dolar olan otel odasında hayat kadınıyla girdiği cinsel ilişkiyi filme çeken Hunter Biden, daha sonra içerisinde utanç verici görüntülerin yer aldığı bilgisayara dair ayrıntılar veriyor.

Uyuşturucu nedeniyle tamamen kendini kaybettiğini ve sonrasında olanları hatırlamadığını anlatan Biden, uyandığında ise yanında uyuşturucu satıcılarının yanı sıra 35 yaşında güzel bir Rus esmer kadın daha olduğundan bahsediyor.

İlk bakışta her şeyin normal göründüğünü belirten Hunter Biden, 'çılgın' gecede uyuşturucu satıcısı ve yanındaki iki kişinin kendisini cinsel ilişkiye girerken de görüntülediğini ve Rusların şantaj yapmasından korktuğunu itiraf ediyor.

Kaynak: Milliyet