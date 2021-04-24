ABD Başkanı Joe Biden'dan 1915 olaylarıyla ilgili skandal karar

ABD BASINI YAZMIŞTI

Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan ABD'li yetkililer ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığını söylemişti.



Ancak ismi verilmeyen yetkililer bunun henüz kesinlik kazanmadığını, nihai bir karar verilmediğini ve bu yönde bir bilgilendirme de yapılmadığını; Biden'ın daha önceki başkanlar gibi sembolik bir açıklamayı da seçebileceğini belirtmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanıp kullanmayacağıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, ilgili açıklamanın Beyaz Saray'dan yapılacağını ve kendisinin şu an söyleyecek bir şeyinin olmadığını belirtmişti.



Price, böyle bir durumun Türk-Amerikan ilişkilerini olumsuz etkilemesi hakkında ise "Türkiye, bizim için uzun süredir değerli bir müttefik, bir NATO müttefiki. Türkiye ile ortak çıkarlarımız olduğu gibi anlaşmazlıklarımızın olduğu yerlerde de diyaloğa gidiyoruz" diye konuşmuştu.



ÇAVUŞOĞLU: KENDİ TERCİHLERİ

ABD’de yayınlanan Real Clear Defense dergisi için kaleme aldığı makalesinde Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyacağı iddialarına değinen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Günümüz dünyasında tarihten düşmanlık çıkarmak ve yeni karşıtlıklar yaratmak, ortak bir gelecek inşa etmek için ne kabul edilebilirdir, ne de faydalıdır” demişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde “Amerika ilişkileri daha da kötüleştirmek istiyorsa tercih kendilerinindir” diyerek Türkiye’nin tutumunu ortaya koymuştu.

AKŞENER: ŞANLI TARİHİMİZE GÜVENİYORUZ

Konuyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bir açıklama yapıp "Yüce Türk milletinin tarihinde başımızı öne düşürecek, utanılacak, saklanacak hiçbir şey de yoktur. Bu itibarla, sözde 'soykırım' ifadesini gündemde tutma arayışında olanlara bir kere daha sesleniyor; bu vesileyle haklılığımızı ve şanlı tarihimize güvenimizi bir kez daha dosta ve düşmana duyurmak gereğini hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: TAMİR EDİLEMEZ YARALAR AÇILIR

Sözde "soykırım" kararıyla ilgili iddiaların basında yer almasının ardından yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bunun, haksız, yersiz ve adil olmayan bir tutum" olduğunu vurgulamıştı.

İnsanlık tarihinde savaşların hep felaketlere ve kayıplara yol açtığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Söz konusu siyasi niteleme, halihazırda zor bir süreçten geçmekte olan Türkiye-ABD ilişkilerine tamir edilemez yaralar açabilir. Bu sebeple Sayın Biden ve ABD yönetimini, dost ve müttefik iki ülkenin stratejik ilişkilerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu ve sağduyulu davranmaya ve Güney Kafkasya'ya barış getirecek adımları desteklemeye davet ediyorum" çağrısında bulunmuştu.