banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Bakan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
Bakan Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu
İndirim Dolandırıcılarına Dikkat!
İndirim Dolandırıcılarına Dikkat!
Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
Türkiye, 90 ülkeye kuru kayısı ihraç etti
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

Dünya 10.11.2020, 11:26 10.11.2020, 12:32
2004
ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Esper'i görevden aldı

ABD Başkanı Donald Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini ve yerine vekaleten Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Christopher Miller'ı atadığını açıkladı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullandı.

Miller'ın iyi iş çıkaracağına inandığını belirten Trump, "(Savunma Bakanı) Mark Esper'in işine son verildi. Kendisine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın, seçimlerden sonra Esper'i görevden alacağı iddiaları uzun süredir Amerikan basınında yer alıyordu.

Yorumlar (0)
banner417
16°
parçalı bulutlu
banner378