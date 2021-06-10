ABD Başkanı Biden’dan ilk yurt dışı gezisine başladı... G7 Zirvesi için İngiltere’de

ABD Başkanı Joe,Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Mildenhall Üssü'ne iniş yaptı. G7 Liderleri ile bir araya gelecek olan Biden, 13 Haziran'da ise Jill Biden ile Windsor Kalesi’nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. Biden, Kraliçe Elizabeth’in görüşeceği 13. ABD Başkanı olacak.

Biden'ın yanı sıra Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'da bu yıl ilk kez G7 Zirvesine katılırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi’nde olacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başkanlığında yapılacak zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in katılması bekleniyor.

BIDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Başkan Biden, 14 Haziran'da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşme gerçekleştirecek.

Biden'ın, Brüksel ziyaretinde Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile de bir araya geleceği bildirilirken, 15 Haziran’da da ABD-Avrupa Birliği (AB) zirvesine de katılacağı aktarıldı.

BIDEN-PUTİN GÖRÜŞMESİ 16 HAZİRAN’DA

Biden, 16 Haziran’da ise İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşecek. Biden'ın Cenevre’deki temasları kapsamında, İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile de görüşmesi planlanıyor.