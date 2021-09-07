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ABD Başkanı Biden: 'Bu çok uzak bir yol'

ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ı "Yeni Afgan hükümeti" olarak tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin Taliban'ı tanımak için acele etmediğini söylemişti.

Dünya 07.09.2021, 15:00
ABD Başkanı Biden: 'Bu çok uzak bir yol'

ABD Başkanı Joe Biden, Bloomberg News muhabiri Sophia Cai'ye yaptığı açıklamada Taliban hükümetini tanıma gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkladı. Biden konuya dair yaptığı açıklamada "Bu çok uzak bir yol, buna daha çok var" ifadelerini kullandı.

PSAKİ DE "ACELEMİZ YOK" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki de, Beyaz Saray'ın Taliban'ı tanımak için "acele etmediğini" ifade etmişti.

Psaki, "Bu, Taliban'ın davranışına ve küresel toplumun beklentilerini karşılayıp karşılamadığına çok bağlı olacak" dedi. Öte yandan benzer yorumlar ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından da tekrarlandı.

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