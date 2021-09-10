banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan'ın kitabı 'Öğreti' büyük beğeni topluyor
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
Tahliye sonrası Afganistan'dan ilk ticari uçuş Doha'ya...
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!
ABD'de dikkat çeken karar: Okullarda aşı zorunlu oldu!

ABD Başkanı Biden, 80 milyon çalışana aşı veya test zorunluluğu getirdi

ABD Başkanı 'Sabrımız tükeniyor. Artık aşı olun' diyerek çalışanlar için aşı zorunluluğunu genişletti.

Dünya 10.09.2021, 12:33
ABD Başkanı Biden, 80 milyon çalışana aşı veya test zorunluluğu getirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kısmen uygulanan aşı zorunluluğunu tüm federal hükümet ve sağlık çalışanlarına genişletti. Bununla birlikte, özel sektörde 100'den fazla personeli olan iş yerlerinde çalışanlara aşı veya haftada bir test zorunluluğu getirdi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Covid-19 ile mücadele kapsamında atacakları yeni adımları açıkladı.

Ellerinde salgının yayılmasını önlemek için aşı gibi güçlü bir araç olduğunu vurgulayan ABD Başkanı, "80 milyon kişinin hala aşı olmadığını görmek hayal kırıklığı" açıklamasında bulundu.

"Sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun"

Biden ayrıca henüz aşı olmayanlara da seslenerek, "Aşı olmak için neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun." çağrısında bulundu.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0